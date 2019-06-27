27.06.2019 23:57
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Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası

Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası

FIFA Kadınlar Dünya Kupası çeyrek final eşleşmelerinin ilk maçında İngiltere, Norveç'i 3-0 yenerek yarı finale çıktı.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası çeyrek final eşleşmelerinin ilk maçında İngiltere , Norveç 'i 3-0 yenerek yarı finale çıktı.
Fransa 'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın çeyrek finalinde İngiltere ile Norveç karşılaştı.
Le Havre kentindeki Okyanus Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında İngiltere, Jill Louise Scott'un 3. dakika ve Ellen Toni White'ın 40. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. 57. dakikada Lucia Bronze attığı golle skoru belirledi. İngiltere'de Nikita Parris 83. dakikada penaltı kaçırdı.
İngiltere'nin yarı finaldeki rakibi, yarın TSİ 22.00'de oynanacak Fransa-ABD maçıyla belli olacak.
Kaynak: AA
Fransa , Norveç , İngiltere , Spor

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