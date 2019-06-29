29.06.2019 18:23
Haberler » Spor » Haber

Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası

Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İtalya'yı 2-0 yenen Hollanda, yarı finale çıktı.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İtalya 'yı 2-0 yenen Hollanda , yarı finale çıktı.
Fransa 'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın çeyrek finalinde İtalya ile Hollanda, Valenciennes yerel idaresindeki Hainaut Stadı'nda karşılaştı.
Mücadelenin 70. dakikasında Vivianne Miedema ile öne geçen Hollanda, 80. dakikada Stephanie van der Gragt'ın attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.
Hollanda, yarı finalde Almanya-İsveç maçının galibiyle eşleşecek.
Kaynak: AA
Fransa , İtalya , Hollanda , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:49 2019 Avrupa Oyunları
18:46 Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu
18:45 Samsunspor'da İsmail Uyanık güven tazeledi
18:38 Kars Bölgesi Atlı Cirit Kulübü seçmeleri
18:35 2019 Avrupa Oyunları
18:33 Samsunspor'da Uyanık yeniden başkanlığa seçildi
18:30 Porto'dan Galatasaray'a Aboubakar yanıtı