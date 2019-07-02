02.07.2019 23:59
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Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası

Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ABD, İngiltere'yi 2-1 yenerek finale yükseldi.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ABD, İngiltere'yi 2-1 yenerek finale yükseldi.
Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın yarı finalinde İngiltere ile ABD karşı karşıya geldi.
ABD, 10. dakikada Christen Press ve 31. dakikada Alex Morgan'ın golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. İngiltere'nin golünü 19. dakikada Ellen Toni White kaydetti.
İngiliz futbolcu Steph Houghton'ın 84. dakikada penaltı atışından yararlanamadığı mücadeleyi ABD, 2-1 kazanarak adını finale yazdırdı.
İngiltere Milli Takımı'nda forma giyen Millie Bright, 86. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Kupadaki diğer yarı final mücadelesinde yarın Hollanda ile İsveç karşılaşacak.
Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Spor

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