Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası

2018 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ikinci turunda Esperance'ı 3-0 yenen El-Ayn, yarı finalde River Plate
'in rakibi oldu. Birleşik Arap Emirlikleri
'nde (BAE) düzenlenen 15. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ikinci tur mücadelesinde, BAE Birinci Ligi şampiyonu El-Ayn ile Afrika Futbol
Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Tunus
ekibi Esperance karşılaştı. El Ayn
kentindeki Hazza Bin Zayed Stadı'nda oynanan müsabakayı El Ayn, 2. dakikada Mohamed Ahmad, 16. dakikada Hussein el Shahat, 60. dakikada Bandar el Ahbabi'nin golleriyle 3-0 kazandı.
El-Ayn, 19 Aralık
'taki yarı final turunda Arjantin
temsilcisi River Plate ile karşılaşacak. 2018 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 22 Aralık'ta başkent Abu Dabi
'deki Zayed Stadı'nda oynanacak final maçıyla sona erecek.
River Plate,Futbol,El Ayn
15 Aralık 2018 Cumartesi 21:52