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Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası

2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ikinci turunda Tunus ekibi Esperance de Tunis'i 1-0 mağlup eden Suudi Arabistan takımı El-Hilal, yarı finale yükseldi.

14.12.2019 19:14 | Son Güncelleme: 14.12.2019 19:14Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası
2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ikinci turunda ekibi Esperance de Tunis'i 1-0 mağlup eden Suudi Arabistan takımı El-Hilal, yarı finale yükseldi.
Katar'da düzenlenen 16. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda, Asya Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu El-Hilal ile Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Tunus ekibi Esperance de Tunis, ikinci turda karşılaştı.
El-Hilal, eski Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'in 73. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazandı.
Suudi Arabistan ekibi, yarı finalde 17 Aralık'ta Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği Libertadores Kupası'nın şampiyonu Brezilya kulübü Flamengo ile karşılaşacak.
2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 21 Aralık'taki final maçıyla sona erecek.

Suudi Arabistan, Futbol, Tunus, Spor

Kaynak: AA

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