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Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası

2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ikinci turunda El-Sadd'ı 3-2 mağlup eden Monterrey, yarı finale yükseldi.

14.12.2019 23:28 | Son Güncelleme: 14.12.2019 23:28Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası
2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ikinci turunda El-Sadd'ı 3-2 mağlup eden Monterrey, yarı finale yükseldi.
'da düzenlenen 16. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda, Katar Birinci Ligi şampiyonu El-Sadd ile Orta Amerika ve Karayipler Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ekibi Monterrey, ikinci turda karşılaştı.
Monterrey, 23. dakikada Leonel Vangioni ve 45+1. dakikada Funes Mori'nin attığı gollerle devre arasına 2-0 önde girdi. El-Sadd'da Baghdad Bounedjah, 66. dakikada ağları sarsarak farkı 1'e indirdi: 2-1. Meksika ekibinde Carlos Rodriguez, 77. dakikada farkı tekrar 2'ye çıkarırken, 89. dakikada El-Saddlı Abdelkarim Hassan, maçın skorunu belirledi: 3-2
Monterrey, yarı finalde 18 Aralık'ta UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile karşılaşacak.
2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 21 Aralık'taki final maçıyla sona erecek.

Meksika, Futbol, Katar, Spor

Kaynak: AA

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