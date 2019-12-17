Haberler » Spor » Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Spor

Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası

2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Flamengo, El-Hilal'i 3-1 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.

17.12.2019 23:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 23:04Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası
2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Flamengo, El-Hilal'i 3-1 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.
'da düzenlenen 16. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde, Güney Amerika Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği Libertadores Kupası'nın son şampiyonu Brezilya kulübü Flamengo ile Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu El-Hilal karşılaştı.
Uluslararası Halife Stadı'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan El-Hilal, 18. dakikada Salim ed-Devseri'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıda üst üste ataklar geliştiren Flamengo, 49. dakikada Giorgian de Arrascaeta, 78. dakikada Bruno Henrique, 82. dakikada Ali el-Bulayhi'nin (kendi kalesine) fileleri havalandırmasıyla mücadeleyi 3-1 kazanarak finale yükseldi.
El-Hilal'in Perulu oyuncusu Andre Carrillo, 83. dakikada kırmızı kart gördü.
Beşincilik maçını Esperance de Tunis kazandı
Tunus ekibi Esperance de Tunis ise Hamdou Elhouni (3), biri penaltıdan Anice Badri (2) ve Sameh Derbali'nin ağları sarstığı maçta El-Sadd'ı 6-2 mağlup ederek turnuvayı 5. sırada tamamladı.
Abdülkerim Hasan'ın 24. dakikada kırmızı kart görerek El-Sadd'ı 10 kişi bıraktığı mücadelede, Katar temsilcisinin penaltıdan bulduğu golleri, Baghdad Bounedjah ve Hasan el-Heydus kaydetti.
Turnuvanın diğer yarı final karşılaşmasında UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Meksika ekibi Monterrey, yarın karşılaşacak. 2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 21 Aralık'taki final maçıyla sona erecek.

Futbol, Katar, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

23:14 Galatasaray kupada tur atladı - Spor
23:13 Galatasaray maçında gerginlik - Spor
23:11 Gaziantep Basketbol 69-79 ERA Nymburk - Spor
23:10 Basketbol: THY Avrupa Ligi - Spor
23:08 Tuzlasporlu oyuncu 'kavga' açıklaması: Bir arkadaşımızın kafası yarıldı - Spor
22:44 Tuzla-G.Saray maçı sonrasında yumruklar havada uçuştu! - Spor
22:18 Okan Kurt'un Tuzla maçındaki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu! - Spor
21:29 İşte Radamel Falcao'nun Tuzlaspor'a attığı gol! - Spor
21:23 Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın yatak pozuna beğeni yağdı - Spor
17.12.2019 23:14:52