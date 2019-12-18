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Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası

2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Liverpool, Monterrey'yi 2-1 yenerek finale yükseldi.

18.12.2019 23:06 | Son Güncelleme: 18.12.2019 23:06Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası
2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda , Monterrey'yi 2-1 yenerek finale yükseldi.
Katar'da düzenlenen 16. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde, son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu temsilcisi Liverpool ile Orta Amerika ve Karayipler Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Meksika ekibi Monterrey karşılaştı.

Başkent Doha'daki Uluslararası Halife Stadı'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan Liverpool, 12. dakikada Naby Keita'nın golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Monterrey, 14. dakikada Rogelio Funes'in ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarının uzun bir bölümünde, taraflar yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi. Liverpool'da oyuna 85. dakikada giren Roberto Firmino, 90+1. dakikada fileleri havalandırdı ve İngiltere temsilcisi, Monterrey'yi 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Brezilya ekibi Flamengo ile Liverpool arasındaki final karşılaşması, 21 Aralık Cumartesi günü TSİ 20.30'da oynanacak. Üçüncülük maçı ise aynı gün TSİ 17.30'da Monterrey ile Suudi Arabistan temsilcisi El-Hilal arasında yapılacak.

Liverpool, İngiltere, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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