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Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası

2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası üçüncülük maçında Meksika temsilcisi Monterrey, normal süresi 2-2 biten mücadelede Suudi Arabistan ekibi El Hilal'i 4-3 mağlup etti.

21.12.2019 20:16 | Son Güncelleme: 21.12.2019 20:16 Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası
2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası üçüncülük maçında temsilcisi Monterrey, normal süresi 2-2 biten mücadelede Suudi Arabistan ekibi El Hilal'i 4-3 mağlup etti.
Katar'da düzenlenen organizasyonun üçüncülük maçında, Asya Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu El-Hilal ile Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Monterrey karşılaştı.

Uluslararası Halife Stadı'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan El-Hilal, 35. dakikada Carlos Eduardo'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti.
İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Monterrey, 55. dakikada Arturo Gonzalez ve 60. dakikada Maximiliano Meza'nın golleriyle 2-1 öne geçti. El-Hilal'de maça 60. dakikada giren Bafetimbi Gomis, 66. dakikada ağları sarsarak skoru 2-2'ye getirdi ve karşılaşmanın normal süresi bu skorla sona erdi.
Monterrey, penaltı atışları sonunda rakibini 4-3 yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Suudi Arabistan, Meksika, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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