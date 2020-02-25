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Futbol Grup Maçları Kuşadası'nda tamamlandı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Okul Sporları Gençler (Kız-Erkek) Futbol Grup müsabakaları Kuşadası Yüksel Alkışlı Spor Tesislerinde tamamlandı.

25.02.2020 09:15 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:15Futbol Grup Maçları Kuşadası'nda tamamlandı
Gençlik ve İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Okul Sporları Gençler (Kız-Erkek) Grup müsabakaları Yüksel Alkışlı Spor Tesislerinde tamamlandı.

Kuşadası'nın ev sahipliğinde 21 - 24 Şubat 2020 tarihleri arasında tamamlanan Okul Sporları Gençler Futbol Grup müsabakalarına erkekler kategorisinde 12 il takımı, kızlar kategorisinde 6 il takımı mücadele etti.

Erkekler kategorisinde üç grupta tamamlanan müsabakalarda A Grubundan Muğla Halil İbrahim İper-Adnan İper Anadolu Lisesi, B Grubundan Antalya Spor Lisesi ve C Grubundan Manisa Spor Lisesi grup birinciliklerini elde ederek yarı finale çıkmaya hak kazandı.

Kızlar kategorisinde iki grupta tamamlanan müsabakalarda A Grubundan Muğla Fethiye Fatih Anadolu Lisesi ile B Grubundan İzmir Naci Şensoy Anadolu Lisesi yarı finale çıkmayı başardı. Ayrıca en iyi ikinci olan takımın da yarı finale çıkmaya hak kazanacağı müsabakalarda çapraz eşleşmede karşılaşan Aydın İncirliova Spor Lisesi rakibi Antalya Demre Anadolu Lisesi'ni mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu müsabakalara katılan tüm takımları tebrik etti ve yarı finale çıkmayı başaran Aydın İncirliova Spor Lisesi ile diğer il takımlarına başarılar diledi. - AYDIN

Kuşadası, Futbol, Aydın, Spor

Kaynak: İHA

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