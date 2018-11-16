Futbol: Haftanın Programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e milli maçlar dolayısıyla ara verilirken, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 13. hafta müsabakaları yapılacak.<br><br>Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle: <br><br>TFF 2. Lig<br><br>Kırmızı Grup<br><br>Yarın: <br><br>13.30 Darıca Gençlerbirliği-Bandırmaspor Baltok (Darıca İlçe)<br><br>13.30 Tuzlaspor-Etimesgut Belediyespor (Tuzla Belediye)<br><br>18 Kasım Pazar: <br><br>13.00 Sivas Belediyespor-Zonguldak Kömürspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)<br><br>13.00 Kahramanmaraşspor-Kırklarelispor (Kahramanmaraş 12 Şubat)<br><br>13.30 Fethiyespor-BUGSAŞ Spor (Fethiye İlçe)<br><br>13.30 Tokatspor-Pendikspor (Tokat Gaziosmanpaşa)<br><br>13.30 Tarsus İdmanyurdu-Konya Anadolu Selçukspor (Tarsus İlçe)<br><br>13.30 Menemen Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Menemen İlçe)<br><br>13.30 Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor (Atatürk Olimpiyat)<br><br>Beyaz Grup<br><br>Yarın: <br><br>13.30 Manisaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Manisa 19 Mayıs)<br><br>18 Kasım Pazar: <br><br>13.00 Gümüşhanespor-Ankara Demirspor (Gümüşhane Yenişehir)<br><br>13.00 Amed Sportif Faaliyetler-İnegölspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)<br><br>13.30 UTAŞ Uşakspor-Kastamonuspor 1966 (Uşak 1 Eylül)<br><br>13.30 Niğde Anadolu-Keçiörengücü (Niğde 5 Şubat)<br><br>13.30 Sarıyer-Yılport Samsunspor (Yusuf Ziya Öniş)<br><br>13.30 Sancaktepe Belediyespor-Eyüpspor (Sancaktepe 15 Temmuz)<br><br>13.30 Hacettepe-Bayrampaşa (Ankara OSTİM)<br><br>13.30 Sakaryaspor-Gaziantepspor (Yeni Sakarya Atatürk)<br><br>TFF 3. Lig<br><br>1. Grup<br><br>Yarın: <br><br>13.30 Körfezspor-Yomraspor (Kocaeli Alparslan Türkeş)<br><br>13.30 Tire 1922-Erbaaspor (Tayfur Çiçek)<br><br>18 Kasım Pazar: <br><br>13.00 Erzin Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)<br><br>13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Gebzespor (Faruk Çelik)<br><br>13.00 Nazilli Belediyespor-Batman Petrolspor (Nazilli İlçe)<br><br>13.00 Artvin Hopaspor-Hekimoğlu Trabzon (Hopa İlçe)<br><br>13.30 Kozan Belediyespor-Şile Yıldızspor (İsmet Atlı)<br><br>13.30 Nevşehir Belediyespor-Ergene Velimeşespor (Nevşehir Gazi)<br><br>2. Grup<br><br>Yarın: <br><br>13.30 Esenler Erokspor-Ofspor (Esenler)<br><br>13.30 Karşıyaka-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor (İzmir Atatürk)<br><br>18 Kasım Pazar: <br><br>13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Yeni Orduspor (Van Atatürk)<br><br>13.00 Elaziz Belediyespor-Adıyaman 1954 (Elazığ Atatürk)<br><br>13.30 Altındağ Belediyespor-Kızılcabölükspor (Aktepe)<br><br>13.30 Kırşehir Belediyespor-Osmaniyespor (Kırşehir Ahi)<br><br>13.30 Alibeyköyspor-Pazarspor (Alibeyköy)<br><br>13.30 Kemerspor 2003-Bergama Belediyespor (Dr. Fehmi Öncel)<br><br>13.30 Düzcespor-Sultanbeyli Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)<br><br>3. Grup<br><br>Yarın: <br><br>13.30 Muğlaspor-Serik Belediyespor (Muğla Atatürk)<br><br>13.30 Ankara Adliyespor-Bağcılarspor (Ankara OSTİM)<br><br>18 Kasım Pazar: <br><br>13.00 Cizrespor-Bayburt İl Özel İdare (Cizre İlçe)<br><br>13.00 1461 Trabzon-Bucaspor (Ahmet Suat Özyazıcı)<br><br>13.00 Fatsa Belediyespor-Payasspor (Fatsa İlçe)<br><br>13.30 Karacabey Belediyespor-Diyarbekirspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)<br><br>13.30 Çorum Belediyespor-Kocaelispor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)<br><br>13.30 Turgutluspor-Halide Edip Adıvarspor (Turgutlu 7 Eylül)<br><br>13.30 Gölcükspor-Anagold 24 Erzincanspor (İhsaniye İlçe)