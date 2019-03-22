Futbol: Haftanın Programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e milli maçlardan dolayı ara verilirken, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 28. hafta müsabakaları yapılacak.<br><br>Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle: <br><br>TFF 2. Lig<br><br>Kırmızı Grup<br><br>Yarın: <br><br>15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)<br><br>15.00 Etimesgut Belediyespor-Tokatspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)<br><br>24 Mart Pazar: <br><br>14.30 Şanlıurfaspor-Tarsus İdmanyurdu (Şanlıurfa GAP)<br><br>14.30 Sivas Belediyespor-Kahramanmaraşspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)<br><br>15.00 BAK Spor-Menemen Belediyespor (Ankara OSTİM)<br><br>15.00 Pendikspor-Fatih Karagümrük (Pendik)<br><br>15.00 Bandırmaspor Baltok-Konya Anadolu Selçukspor (Bandırma 17 Eylül)<br><br>15.00 Zonguldak Kömürspor-Fethiyespor (Karaelmas Kemal Köksal)<br><br>15.00 Kırklarelispor-Tuzlaspor (Kırklareli Atatürk)<br><br>Beyaz Grup<br><br>Yarın: <br><br>15.00 Eyüpspor-Amed Sportif Faaliyetler (Esenler)<br><br>15.00 Ankara Demirspor-Sakaryaspor (TCDD Ankara Demirspor)<br><br>15.00 Bayrampaşa-Keçiörengücü (Bayrampaşa Çetin Emeç)<br><br>15.00 Sancaktepe Belediyespor-Gümüşhanespor (Sancaktepe 15 Temmuz)<br><br>24 Mart Pazar: <br><br>15.00 İnegölspor-Manisaspor (İnegöl İlçe)<br><br>15.00 Yılport Samsunspor-Niğde Anadolu (Samsun Yeni 19 Mayıs)<br><br>15.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Hacettepe (Bodrum İlçe)<br><br>15.00 Kastamonuspor 1966-Sarıyer (Gazi)<br><br>TFF 3. Lig<br><br>1. Grup<br><br>Yarın: <br><br>14.30 Hekimoğlu Trabzon-Körfezspor (Ahmet Suat Özyazıcı)<br><br>14.30 Yomraspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Yomra İlçe)<br><br>24 Mart Pazar: <br><br>14.30 Batman Petrolspor-Erzin Belediyespor (Batman Yeni Şehir)<br><br>15.00 Şile Yıldızspor-Nazilli Belediyespor (Şile)<br><br>15.00 Erbaaspor-Artvin Hopaspor (Erbaa İlçe)<br><br>15.00 Ergene Velimeşespor-Kozan Belediyespor (Ergene Velimeşe)<br><br>15.00 Gebzespor-Tire 1922 (Gebze Alaettin Kurt)<br><br>15.00 Silivrispor-Nevşehir Belediyespor (Silivri)<br><br>2. Grup<br><br>Yarın: <br><br>14.00 Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Elaziz Belediyespor (Ziya Altınoğlu)<br><br>24 Mart Pazar: <br><br>14.30 Yeni Orduspor-Sultanbeyli Belediyespor (Ordu 19 Eylül)<br><br>14.30 Osmaniyespor-Alibeyköyspor (Osmaniye 7 Ocak)<br><br>14.30 Adıyaman 1954-Düzcespor (Adıyaman Atatürk)<br><br>14.30 Ofspor-Kemerspor 2003 (Vali İsmet Gürbüz Civelek)<br><br>14.30 Pazarspor-Karşıyaka (Pazar İlçe)<br><br>15.00 Kızılcabölükspor-Esenler Erokspor (Kızılcabölük Semt Sahası)<br><br>15.00 Bergama Belediyespor-Van Büyükşehir Belediyespor (Bergama 14 Eylül)<br><br>15.00 Altındağ Belediyespor-Kırşehir Belediyespor (Ankara Aktepe)<br><br>3. Grup<br><br>Yarın: <br><br>15.00 Halide Edip Adıvarspor-Fatsa Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)<br><br>15.00 Bağcılarspor-Yeni Çorumspor (Bağcılar Mahmutbey)<br><br>15.00 Bucaspor-Ankara Adliyespor (Yeni Buca)<br><br>24 Mart Pazar: <br><br>14.30 Payasspor-Muğlaspor (Payas İlçe)<br><br>14.30 Diyarbekirspor-Bayburt İl Özel İdare (Diyarbakır)<br><br>14.30 Anagold 24 Erzincanspor-1461 Trabzon (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)<br><br>15.00 Kocaelispor-Cizrespor (Kocaeli)<br><br>15.00 Serik Belediyespor-Karacabey Belediyespor (Serik İsmail Oğan)<br><br>15.00 Turgutluspor-Gölcükspor (Turgutlu 7 Eylül)