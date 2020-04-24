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Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'Covid-19 mesafe kiti' yaptı

Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'Covid-19 mesafe kiti' yaptıAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde futbol hakemi Cem Yavuz, koronavirüs tedbirleri kapsamında, öğretmen arkadaşlarının yardımıyla çeşitli materyaller kullanarak 'akılı bileklik' ve 'Covid-19 mesafe kiti' geliştirdi.

24.04.2020 13:11 | Son Güncelleme: 24.04.2020 13:14
Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'Covid-19 mesafe kiti' yaptı
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde futbol hakemi Cem Yavuz, koronavirüs tedbirleri kapsamında, öğretmen arkadaşlarının yardımıyla çeşitli materyaller kullanarak 'akılı bileklik' ve 'Covid-19 mesafe kiti' geliştirdi. Yavuz'un geliştirdiği cihazlar, sürekli vücut ısısını kontrol ederken, birisi yanına 1,5 metreden fazla yaklaştığında ve kendisi ellerini kafasına yaklaştırdığında sesli uyarı veriyor. Cihazlar ayrıca dakikada bir öterek, Cem Yavuz'u ellerini dezenfekte etmesi için uyarıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı Afyonkarahisar bölgesi hakemlerinden Cem Yavuz, koronavirüsle mücadele için öğretmen arkadaşlarının destekleriyle 'akılı bileklik' ve 'Covid-19 mesafe kiti' üretti. Ateş ölçer, ivme ve zamanlayıcı sensörleri ve pille oluşturulan akılı bileklik, vücut ısısı ölçtüğü gibi eller kafaya yaklaştığında ve her 25 dakikada bir uyarı veriyor. Pil ve mesafe sensöründen oluşan 'Covid-19 mesafe kiti' ise üzerine takılı olduğu kişinin yanına yaklaşan biri olduğunda uyarı sinyali veriyor. Bu kitle günlük hayatında sosyal mesafeyi koruyan hakem Cem Yavuz, 'akıllı bileklik' sayesinde elleriyle yüzüne, gözlerine, ağzına ve kulaklarına dokunmanın önüne geçiyor. Yine 'akıllı bileklik' sayesine 25 dakikada bir ellerini dezenfekte eden Cem Yavuz'un geliştirdiği ürünler sayesinde ateşi 37,5 dereceye yaklaştığında da anında haberi olacak.
MESAFE 1,5 METRE AZALINCA SİNYAL VERİYOR
Cem Yavuz, Covid-19 mesafe kiti üretiminde mesafe sensörü, akıllı bileklik üretiminde de ivme ve zamanlayıcı sensörle ateş ölçer kullanıldığını belirterek, "Biz futbolcuları sahada tutmak için elimizden gelen gayreti yaparız. Belli bir mesafe koyarız. Covid-19'dan da mesafeyle korunabileceğimizi biliyoruz. Kendimizi korumak amaçlı öğretmen arkadaşlarımızla Covid-19 mesafe kiti ve akıllı bileklik yaptık. Covid-19 kiti bir başka insan bize yaklaştığında ötmekte ve sinyal vermektedir. Mesafe 1,5 metreden fazla azaldığında sinyal sesi daha da artmaktadır. Akıllı bilekliğin özelliği ise elimiz yüzümüze yaklaştığı zaman ötmekte. Bu şekilde elimizi yüzümüze, burnumuza ve kulaklarımıza temas etmesini engelliyor. Ayrıca dakikada bir sinyal vererek, ellerimizi dezenfekte etmemiz için bizi uyarıyor. Arkasına yerleştirilen ateş ölçerle de vücut ısımız 37,5'a ulaştığı zaman sinyal vererek ışık yanıyor. Covid-19 mesafe kitinde mesafe sensörü kullanıldı. Akıllı bileklikte ise ivme sensörü, ateş ölçer kullanılarak yapıldı" dedi.
'SOSYAL MESAFENİ KORU'
Hakem olarak sahada futbolcularla karşı karşıya geldiklerinde aralarında mesafe bulunması gerektiğini hatırlatan Cem Yavuz, "Mesela bir futbolcu kural ihlal ettiği zaman kart, göstereceğimiz zaman belirli bir mesafeye açılması gerekir. Sosyal hayatta da Covid-19'dan korunmak için 1,5 metre aralığını kullanmamız gerekir. Sosyal mesafeni koru, zorunlu olmadıkça evden çıkma, evde kal Türkiye" diye konuştu. Futbol hakemi, koronavirüse karşı ’akılı bileklik’ ve ’Covid-19 mesafe kiti’ yaptı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Sandıklı, Futbol, Güncel , Haber
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