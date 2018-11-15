Futbol: Hazırlık Maçı

15 Yaş Altı Futbol
Milli Takımı, Slovakya
ile oynadığı ikinci hazırlık maçını 4-1 kaybetti. Türkiye
Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovakya'nın Bratislava
Bölgesinde bulunan Senec kasabasındaki Ulusal Antrenman Merkezi'nde oynanan karşılaşmada millilerin golü, 31. dakikada Mehmet Emin Kaburga'dan geldi.
Slovakya'nın gollerini ise 7. dakikada Martin Repa, 28. dakikada Mario Sauer, 35. dakikada Viktor Uradnik ve 53. dakikada Leonardo Bortoli'nin kaydettiği aktarıldı.
Milliler, 13 Kasım Salı günü Slovakya ile yaptığı ilk hazırlık müsabakasını ise 6-0 kazanmıştı.
15 Kasım 2018 Perşembe 16:03