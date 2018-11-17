Futbol: Hazırlık Maçı

Beşiktaş
, milli maçlar sebebiyle lige verilen arada Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor
ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan hazırlık maçına Beşiktaş, Karius, Dorukhan Toköz
, Yusuf Bildik, Fatih
Aksoy, Caner Erkin
, Quaresma
, Kartal
Kayra Yılmaz, Necip Uysal
, Oğuzhan Aydoğan
, Mustafa Pektemek
, Vagner Love ilk 11'iyle çıktı.
İstanbulspor ise karşılaşmaya Alperen Uysal, Wellington
, Muhsin Yıldırım
, İbrahim Yılmaz
, Onur Ergün
, Cajic, Etoga, Arif Morkaya
, Murat Duruer
, Mohammed Sammed ve Barış Örücü ilk 11'iyle başladı.
İstanbulspor, 14. dakikada Barış Örücü'nün ayağından bulduğu penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş, 18. dakikada Quaresma'nın ortasında Mustafa Pektemek'in golüyle eşitliği sağladı ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı. Karşılaşmanın 85. dakikasında Ricardo Quaresma
'nın frikikten attığı golle Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Ricardo Quaresma,İstanbulspor,Beşiktaş
17 Kasım 2018 Cumartesi 17:04