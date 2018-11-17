Futbol: Hazırlık Maçı

Bursaspor
, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor
Baltok ile yaptığı hazırlık maçını 2-0 kazandı.
Özlüce İbrahim Yazıcı
Tesisleri'nde yapılan hazırlık maçına Bursaspor, Muhammed Şengezer, Burak Kapacak, Barış Yardımcı
, Vergini, Onur Atasayar, Ramazan Keskin
, Sebahattin Muslu
, Yusuf Erdoğan
, Saivet, Çağatay Yılmaz
, Umut Nayir 11'iyle çıktı.
Balıkesirspor Baltok ise karşılaşmaya Atilla Özmen
, Cumali Bişi
, Cüneyt Köz
, Glumac, Doğa İşyeri, Ali Doğan, Furkan Çil, Nizamettin Çakır, Mehmet Boztepe
, Sedat Şahintürk, Beleck 11'iyle başladı.
Bursaspor, 45. dakikada Muhammet Emin Sarıkaya
'nın attığı golle karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 üstün kapattı. İkinci yarının 75. dakikasında Ali Akman
ile farkı 2'ye yükselten Bursaspor, karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı.
Balıkesirspor,Bursaspor
17 Kasım 2018 Cumartesi 19:59