17 Kasım 2018, 19:59
»»

Futbol: Hazırlık Maçı

Futbol: Hazırlık Maçı

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok ile yaptığı hazırlık maçını 2-0 kazandı.

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok ile yaptığı hazırlık maçını 2-0 kazandı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yapılan hazırlık maçına Bursaspor, Muhammed Şengezer, Burak Kapacak, Barış Yardımcı, Vergini, Onur Atasayar, Ramazan Keskin, Sebahattin Muslu, Yusuf Erdoğan, Saivet, Çağatay Yılmaz, Umut Nayir 11'iyle çıktı.

Balıkesirspor Baltok ise karşılaşmaya Atilla Özmen, Cumali Bişi, Cüneyt Köz, Glumac, Doğa İşyeri, Ali Doğan, Furkan Çil, Nizamettin Çakır, Mehmet Boztepe, Sedat Şahintürk, Beleck 11'iyle başladı.

Bursaspor, 45. dakikada Muhammet Emin Sarıkaya'nın attığı golle karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 üstün kapattı. İkinci yarının 75. dakikasında Ali Akman ile farkı 2'ye yükselten Bursaspor, karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı. Balıkesirspor,Bursaspor
17 Kasım 2018 Cumartesi 19:59