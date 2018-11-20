Futbol: Hazırlık Maçı

Stat: Antalya
Hakemler: Genc Nuza, Fatlum Berisha, Bujar Selimaj (Kosova
) Türkiye
: Sinan Bolat
, Mert Müldür, Kaan Ayhan
, Çağlar Söyüncü, Ömer Bayram
, İrfan Can
Kahveci, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder
, Oğuzhan Özyakup
, Yunus Mallı
, Enes Ünal Ukrayna
: Lunin, Karavaev, Plastun, Matviyenko, Mykolenko, Shaparenko, Makarenko, Zinchenko, Tsygankov, Kovalenko, Konoplyanka
Sarı kart: Dk. 36 Shaparenko (Ukrayna)
Türkiye ile Ukrayna arasında oynanan hazırlık maçının ilk yarısı, 0-0 sona erdi.
2. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında, ön direkte topla buluşan Enes Ünal'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
9. dakikada Cengiz Ünder'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Yunus Mallı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.
18. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Mykolenko'nun yerden pasında, penaltı noktası civarında topla buluşan Kovalenko'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
24. dakikada Kovalenko'nun ara pasıyla ceza sahasına giren Tsygankov'un vuruşunda, kaleci Sinan Bolat meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Ömer Bayram,Sinan Bolat,Türkiye,Ukrayna