21 Mart 2019, 15:46
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Futbol: Hazırlık Maçı

Futbol: Hazırlık Maçı

18 Yaş Altı Milli Takımı, özel maçta İrlanda Cumhuriyeti'ni 4-0 mağlup etti.

18 Yaş Altı Milli Takımı, özel maçta İrlanda Cumhuriyeti'ni 4-0 mağlup etti.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada milli takım, 24. dakikada Oğuzhan Akgün, 32. dakikada Burak Yasin Yeşilay ve 37. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Mücadelenin 52. dakikasında Ege Özkayımoğlu ile bir gol daha bulan milliler, karşılaşmayı 4-0 kazandı.

Milliler, 23 Mart Cumartesi günü İrlanda Cumhuriyeti ile bir özel maç daha yapacak. Hasan Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu, İrlanda Cumhuriyeti, Spor
Kaynak: AA



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