Futbol: Hazırlık Maçı

Spor Toto Süper Lig ekiplerini karşı karşıya getiren hazırlık maçında Antalyaspor
, Çaykur Rizespor
'u 3-1 yendi.
Serik ilçesi Belek
Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya
Oteli'ne ait futbol sahasında oynanan karşılaşmaya Antalyaspor, Ferhat Kaplan
, Diego, Zeki Yıldırım
, Charles, Fredy, Cissokho, Nazım Sangare, Doukara, Hakan Özmert
, Amilton, Bahadır Öztürk
11'iyle başladı.
Konuk takım Çaykur Rizespor ise Cihan Topaloğlu, Orhan Ovacıklı, Koray Altınay
, Talbi, Mehmet Uslu
, Saadane, Çınar
Tarhan, Mustafa Saymak, Moroziuk, Umar, Samudio'ya ilk 11'iyle sahada yer aldı.
İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında baskılı oyun sergileyen Antalyaspor, 75. dakikada Mevlüt Erdinç
'in golüyle 1-0 öne geçti.
77. dakikada Mevlüt Erdinç, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-0
Maçın 80. dakikasında Çaykur Rizespor'dan Mustafa Saymak meşin yuvarlağı filelere göndererek farkı bire indirdi: 2-1
Antalyaspor, Doğukan Sinik'in 87. dakikada attığı golle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Antalyaspor'un ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Tarık Çamdal
, mücadelenin ikinci yarısında forma giydi.
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Kaynak: AA