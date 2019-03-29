Futbol: Hazırlık Maçı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor
, hazırlık maçında TFF
2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Sivas Belediyespor'u 2-1 yendi. Muhsin Yazıcıoğlu
Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmaya Demir Grup Sivasspor; Ali Şaşal
Vural, Uğur Çifti, Braz, Papp, Fatih
Aksoy, Hakan Arslan
, Rybalka, Mert Hakan Yandaş
, Erdoğan Yeşilyurt
, Torje ve Kone 11'i ile çıktı.
Sivas Belediyespor ise karşılaşmaya Ahmet Üçgün, Eray Ataklı, Berkay
Öztuvan, Emrah Bedir
, Emre Yakut
, Ali Aydın
, Kerem Kaya
, İbrahim Sürgülü
, Fatih Ayık, Gökhan Çırak ve Mustafa Aydın 11'i başladı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor, 21. dakikada Rybalka'nın attığı golle 1-0 önde tamamlarken, 51. dakikada Erdoğan Yeşilyurt skoru 2-0'a getirdi. Sivas Belediyespor'da Güray Gazioğlu, 55. dakikada kaydettiği golle maçın skorunu 2-1 olarak belirledi.
Sivas, Sivasspor, Spor
Kaynak: AA