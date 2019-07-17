17.07.2019 18:59
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Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Romanya ekibi Rapid Bükreş ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Romanya ekibi Rapid Bükreş ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetti.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışmaları için Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde bulunan Gazişehir Gaziantep, bölgede kamp yapan Rapid Bükreş ile hazırlık maçında karşılaştı.
Romanya temsilcisinin oyuncusu Catalin, 51 ve 71. dakikalarda attığı gollerle takımını 2-0 öne geçirdi. Gazişehir Gaziantep'te Muğdat Çelik, 86. dakikada penaltı vuruşunu gole çevirdi.
Hazırlık mücadelesi Rapid Bükreş'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: AA
Rapid Bükreş, Gaziantep, Romanya, Spor

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