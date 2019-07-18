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Futbol: Hazırlık maçı

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

18.07.2019 20:48 Futbol: Hazırlık maçı
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.
Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Gençlerbirliği, Nadir Çiftçi'nin 3. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Golden sonra baskısını artıran başkent ekibi, karşılaşmanın 26. dakikasında Erdem Özgenç'in penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-0'a taşıdı.
İlk yarısı bu skorla tamamlanan müsabakanın 76. dakikasında gelişen Hatayspor atağında, Pierre-Yves Polomat'ın meşin yuvarlağı kendi ağlarına göndermesiyle skor 2-1'e geldi.
Kalan dakikalarda her iki takım ataklarının sonuçsuz kaldığı karşılaşma bu skorla tamamlandı.
Karşılaşmayı, TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un yardımcı antrenörü Mert Nobre de izledi.
Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlerbirliği, Hatayspor, Spor

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