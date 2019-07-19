Haberler» Spor» Haber

Futbol: Hazırlık maçı

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa, hazırlık maçında TFF 2. Lig ekibi Pendikspor'u 1-0 mağlup etti.

19.07.2019 20:25 Futbol: Hazırlık maçı
Süper Lig'de 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa, hazırlık maçında TFF 2. Lig ekibi Pendikspor'u 1-0 mağlup etti.
Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan karşılaşmanın tek golünü 47. dakikada Azad Toptik kaydetti.
Kasımpaşa'nın yeni transferlerinden Yusuf Erdoğan ile Mame Thiam maçın ilk 45 dakikasında, Jorge Fernandes ise müsabakanın ikinci yarısında forma giydi.
Lacivert-beyazlı takımda yeni transferlerden kaleci Fatih Öztürk, rahatsızlığı sebebiyle maçta görev yapamadı. 2019 Afrika Uluslar Kupası nedeniyle sezon öncesi hazırlıklarına geç katılan Fode Koita ile İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa'ya transferi gündemde olan Trezeguet de müsabakada forma giymedi.
Kasımpaşa, ikinci etap kamp çalışmaları için 22 Temmuz Pazartesi günü Avusturya'ya gidecek.
Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu, Pendikspor, Kasımpaşa, Futbol, Spor

Son Dakika Haberleri
20:44   Bahçeşehir Koleji'ne ABD'li oyuncu
20:42   Atletizm: Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası
20:36   Futbol: Hazırlık maçı
20:30   Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı
20:25   Fenerbahçe ikinci hazırlık maçında Bursaspor'u 2-0 mağlup etti
20:25   Futbol: Hazırlık maçı
20:24   U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ilk madalya geldi