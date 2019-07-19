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Futbol: Hazırlık maçı

Fenerbahçe, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'u 2-0 yendi.

19.07.2019 20:36 Futbol: Hazırlık maçı
Fenerbahçe, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'u 2-0 yendi.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında Fenerbahçe rakibini yeni transferi Vedat Muric'in 45+2 ve 51. dakikada attığı gollerle 2-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler karşılaşmaya kalede Harun Tekin, savunmada Tolga Ciğerci, Okan Turp, Sadık Çiftpınar, Abdülcebrail Akbulut, orta sahada Jailson, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Alper Potuk, Mehmet Ekici, santrforda ise Vedat Muric 11'iyle başladı.
Fenerbahçe'de karşılaşmanın ikinci yarısında Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Max Kruse, Victor Moses, Garry Rodrigues, Emre Belözoğlu, Batuhan Yılmaz ve Allahyar Sayyadmanesh de görev aldı.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon çalışmaları kapsamında ilk hazırlık maçında da Boluspor'u 2-0 yenmişti.
Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu, Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Bursaspor, Spor

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