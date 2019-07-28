Futbol: Hazırlık maçı
Kasımpaşa, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Suudi Arabistan ekiplerinden El İttifak'ı 4-0 yendi.28.07.2019 22:53
Kasımpaşa, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Suudi Arabistan ekiplerinden El İttifak'ı 4-0 yendi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada lacivert-beyazlı takımın gollerini Mame Thiam, Bengali Fode Koita, Abdul Rahman Khalili ve İlhan Depe kaydetti.
Kasımpaşa, önceki gün Macaristan temsilcisi Puskas ile yaptığı maçı da 3-2 kazanmıştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada lacivert-beyazlı takımın gollerini Mame Thiam, Bengali Fode Koita, Abdul Rahman Khalili ve İlhan Depe kaydetti.
Kasımpaşa, önceki gün Macaristan temsilcisi Puskas ile yaptığı maçı da 3-2 kazanmıştı.
Suudi Arabistan, Fode Koita, Avusturya, Kasımpaşa, Spor
Kaynak: AA
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