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Futbol: Hazırlık maçı

Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Sumqayıt ile 1-1 berabere kaldı.

29.07.2019 20:12 Futbol: Hazırlık maçı
Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Sumqayıt ile 1-1 berabere kaldı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre Gençlerbirliği, Ankara'nın Kızılcaham ilçesindeki ikinci hazırlık maçında Sumqayıt ile karşılaştı.
Gençlerbirliği, Kızılcahamam İlçe Gençlik Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını yeni transferi Zargo Toure'nin 37. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Azerbaycan takımı Sumqayıt, 46. dakikada Amil Yunanov'un golüyle skora denge getirdi. Karşılaşma, Toure ve Yunanov'un karşılıklı golleriyle 1-1 bitti.
Gençlerbirliği, Kızılcahamam'da oynadığı ilk hazırlık maçında Akhisarspor'u 3-2 mağlup etmişti.

Gençlerbirliği, Azerbaycan, Ankara, Spor

Kaynak: AA

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