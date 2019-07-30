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Futbol: Hazırlık maçı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile Antalyaspor, hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

30.07.2019 20:08 Futbol: Hazırlık maçı
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile Antalyaspor, hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçının üçüncü dakikasında Paul Mukairu'nun golüyle Antalyaspor 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın 10. dakikasında Mostapha El Kabir, 23. dakikasında ise Braian Samudio'nun golleriyle Çaykur Rizespor, durumu 2-1 yaptı.
Antalyaspor'un oyuncusu Chico'nun 38. dakikada attığı golle ilk yarı 2-2 tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmayınca maç 2-2 sona erdi.

Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Düzce, Spor

Kaynak: AA

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