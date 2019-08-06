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Futbol: Hazırlık maçı

Süper Lig ekibi Göztepe, hazırlık maçında Fas'ın Difaa El Jadida takımını 1-0 mağlup etti.

06.08.2019 20:46 Futbol: Hazırlık maçı
Süper Lig ekibi Göztepe, hazırlık maçında Fas'ın Difaa El Jadida takımını 1-0 mağlup etti.
Afyonkarahisar Zafer Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Göztepe, Beto, Murat Paluli, Sanneh, Titi, Leo, Castro, Poko, Serdar Gürler, Deniz Kadah, Yasin Öztekin ve Eren Derdiyok 11'i ile başladı.
Göztepe, ilk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmanın 75. dakikada Yalçın Kayan'ın kafayla attığı golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda iki takım da gol fırsatlarını değerlendiremedi ve sarı-kırmızılı ekip müsabakayı 1-0 kazandı.

Afyon, Fas, Spor

Kaynak: AA

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