Haberler» Spor» Haber

Futbol: Hazırlık maçı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, hazırlık karşılaşmasında TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'ne 2-1 yenildi.

07.08.2019 20:34 Futbol: Hazırlık maçı
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, hazırlık karşılaşmasında TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'ne 2-1 yenildi.
Sarı-lacivertli ekibin Beştepe Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada MKE Ankaragücü'nen tek golü 6. dakikada Sedat Ağçay'dan geldi.
Konuk ekip Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri ise 2. dakikada Cem Ekinci ve 26. dakikada Burak Aydın kaydetti.
MKE Ankaragücü karşılaşmada, Furkan Bekleviç, Stelios Kitsiou, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Mahmut Akan, Ender Aygören, Sedat Ağçay, Hector Canteros, İlhan Parlak, Aydın Karabulut ve Zaur Sadaev 11'i ile mücadele etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, MKE Ankaragücü, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
21:32   "Hedeflerimize ulaşmak üzere olduğumuzu söyleyebiliriz"
21:32   Futbol: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi elemeleri
21:31   Ünal Karaman: "Sparta Prag daha avantajlı"
21:30   Beşiktaş'ta sezon hazırlıkları
21:28   Partizan-Yeni Malatyaspor maçına doğru
21:26   Konyaspor'da sezon hazırlıkları
21:22   Beşiktaş'ta Victor Ruiz ilk antrenmanına çıktı