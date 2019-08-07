Futbol: Hazırlık maçı

Stat: Ülker

Hakemler: Mert Güzenge, Süleyman Özay, Erdem Bayık

Fenerbahçe: Altay Bayındır (Dk. 46 Harun Tekin), Isla (Dk. 84 Murat Sağlam), Jailson (Dk. 62 Reyes), Sadık Çiftpınar (Dk. 76 Okan Turp), Dirar (Dk. 46 Abdülcebrail Akbulut), Emre Belözoğlu (Dk. 46 Alper Potuk), Ozan Tufan, Moses (Dk. 76 Mehmet Ekici), Kruse (Dk. 76 Ferdi Kadıoğlu), Rodrigues (Dk. 61 Deniz Türüç), Muric (Dk. 76 Sayyadmanesh)

Cagliari: Cragno (Dk. 84 de Andrade), Nainggolan (Dk. 61 Cigarini), Joao Pedro (Dk. 80 Deiola), Cacciatore (Dk. 46 Mattiello), Birsa (Dk. 46 Song), Klavan, Ionita, Lykogiannis (Dk. 73 Pinna), Ceppitelli, Pavoletti (Dk. 73 Cerri), Rog (Dk. 73 Oliva)

Goller: Dk. 35 Emre Belözoğlu, Dk. 45+1 Ozan Tufan (Fenerbahçe), Dk. 54 Song, Dk. 62 Joao Pedro (Penaltıdan) (Cagliari)

Sarı kartlar: Dk. 33 Nainggolan, Dk. 82 Cigarini, Dk. 90 Ionita, Dk. 90+2 Deiola (Cagliari)

Fenerbahçe, hazırlık maçında İtalya'nın Cagliari takımı ile 2-2 berabere kaldı.

9. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından yerden sert vuruşunda top az farkla auta gitti.

11. dakikada Emre Belözoğlu'nun hücum yönünün solundan kullandığı köşe vuruşunda Ozan Tufan'dan seken top, Vedat Muric'in önüne düştü. Bu oyuncunun zor durumda kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

28. dakikada rakibinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Moses'ın müsait durumda şutunda top üsten auta gitti.

35. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Emre Belözoğlu'nun şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

45+1. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Moses'ın pasıyla ceza yayının üzerinde topla buluşan Ozan Tufan'ın yerden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

54. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Savunma arkasına atılan uzun pasla rakip yarı sahanın ortalarında topla buluşan Song, meşin yuvarlağı ceza sahası içine kadar taşıdı. Song'un ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda top filelerle buluştu: 2-1.

62. dakikada ceza sahası içinde Reyes'ten kurtulan Joao Pedro, rakibi tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için 63. dakikada topun başına geçen Joao Pedro'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

82. dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı etkili serbest vuruşta kaleci Cragno meşin yuvarlağı doksan diye tabir edilen iki direğin birleştiği yerden son anda çıkardı.

Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA