Futbol: Hazırlık maçı

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Candaş Elbil, Kemal Mavi

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat (Dk. 77 Ahmet Gülay), Isimat-Mirin, Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Lens (Dk. 83 İlkay İşler), Muhayer Oktay, Orkan Çınar (Dk. 67 Oğuzhan Akgün), Umut Nayir (Dk. 90 Almos Kaan Kalafat)

Panathinaikos: Dioudis (Dk. 46 Kotsaris), Johansson (Dk. 74 Apostolakis), Insua (Dk. 74 Zagaritis), Kolovetsios (Dk. 46 Kourmperis), Donis (Dk. 82 Vergos), Macheda (Dk. 82 Konan), Zahid (Dk. 82 Theocharis), Chatzigiovanis (Dk. 61 Mollo), Chatzitheodoridis (Dk. 61 Kampetsis), Kolovos (Dk. 46 Nunes), Poungouras

Goller: Dk. 12 Erdem Seçgin, Dk. 38 Muhayer Oktay (Beşiktaş), Dk. 62 ve 80 Donis (Panathinaikos)

Sarı kartlar: Dk. 4 Kolovos, Dk. 9 Poungouras (Panathinaikos)

Beşiktaş, hazırlık maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile 2-2 berabere kaldı.

5. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sol taraftan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde kalan topu altıpas önünde Umut Nayir kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

12. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sol taraftan gelişen ani atakta Lens'in ceza sahasına yerden gönderdiği topu Erdem Seçgin tek vuruşla filelere yolladı.

38. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Ceza yayı önünde topla buluşan Muhayer Oktay, hızla ceza sahasına girdi ve topu ağlara gönderdi: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

62. dakikada Panathinaikos farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan kullanılan köşe atışında Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmakta zorluk çektiği topla ceza alanı içinde buluşan Donis'in şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

80. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Beşiktaş savunmasının arkasına atılan topla buluşarak ceza sahasına giren Donis, düzgün bir vuruşla ikinci golünü atarak skoru 2-2 yaptı.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Kaynak: AA