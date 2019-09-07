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Futbol: Hazırlık maçı

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, Osmanlıspor ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazandı.

07.09.2019 17:44 Futbol: Hazırlık maçı
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, Osmanlıspor ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazandı.
Boluspor ile milli takım arasında Bolu'da kamp yapan Osmanlıspor arasında hazırlık maçı oynandı.
Bolu Atatürk Stadı'nda yapılan karşılaşmaya Bolu ekibi, Hakan Canbazoğlu, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Melih Okutan, Poepon, Bilal Kısa, Gökhan Sazdağı, Hakan Arslan, Andre Nascimento, Hayrullah Bilazer ve Ümit Kurt ilk 11'i ile çıktı.
Osmanlıspor ise sahada, Castanero, Tamer Işık, Kasım Sun, Oğuz Yıldırım, Ali Eren İyican, Barış Zeren, Halil İbrahim Esen, Beykan Şimşek, Okan Deniz, Mertan Caner Öztürk ve Todorovic ilk 11'i ile yer aldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Osmanlıspor'da 8. dakikada Barış Zeren ve 25. dakikada Beykan Şimşek'in, Boluspor'da ise 14. dakikada Bilal Kısa ile 21. dakikada Hayrullah Bilazer'in golleriyle 2-2 eşitlikle tamamlandı.
Her iki takımın da ilk yarıdan farklı 11'lerle çıktığı ikinci yarıda Boluspor, 86. dakikada Mustafa Batuhan Altıntaş'ın kaydettiği golle müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Bilal Kısa, Boluspor, Spor

Kaynak: AA

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