Futbol: Hazırlık maçı

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada yapılan hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Bursaspor Fenerbahçe 'yi 2-1 yendi.İki takım, dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak için Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya geldi.Konuk takım Fenerbahçe müsabakaya Harun Tekin, Murat Sağlam, Serdar Aziz, Jailson, Tolga Ciğerci, Gustavo, Tolgay Arslan, Alper Potuk, Kruse, Rodrigues, Mevlüt Erdinç ilk 11'i ile başladı.Ev sahibi ekip ise Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Rüştü Hanlı, Cüneyt Köz, Latovlevici, Aykut Akgün, Burak Altıparmak, Igor, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak, Kubilay Kanatsızkuş 11'i ile sahaya çıktı.Mücadelenin 3. dakikasında Serdar Aziz'den topu çalan Kubilay Kanatsızkuş, kaleciden sıyrıldıktan sonra yerde kaldı. Seken topla buluşan Burak Altıparmak, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.Mücadelenin 43. dakikasında Burak Altıparmak'ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Burak Kapacak, iyi kontrol ettiği topu düzgün bir vuruşla filelere gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı. Maçın ilk yarısı Bursaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.İkinci yarının 87. dakikasında Rodrigues'in pasında topla buluşan Mevlüt Erdinç, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 2-1'e getirdi.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Bursaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.Gustavo ilk kez forma giydiFenerbahçe'nin Olympique Marsilya'dan transfer ettiği Luiz Gustavo Dias maç kadrosunda yer aldı.Teknik direktör Ersun Yanal'ın maçın ilk 11'inde de şans verdiği Gustavo, sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıktı.Maçtan notlarSosyal sorumluluk projesi için iki takımın karşılaştığı müsabaka öncesinde, sadece çocuk müzikleri çalındı. Her iki takımın futbolcuları çiçek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ise forma dağıttı.Seremoniye her iki takımın oyuncuları çocuklarla çıktı. Plaket ve forma takdiminin ardından müsabakanın başlama vuruşunu iki engelli çocuk yaptı.Maç başladıktan sonra ilk bir dakika her iki takımın taraftarları alkışlarla çocuklara destek verdi.LÖSEV, Türkiye Down Sendromlular Derneği, Otizm Vakfı, ENSEV Fiziksel Engelli Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, Bursa Yetimder, Bursa Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği, Bursa Özel Eğitim, Bursa Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği'nden özel misafirler her iki takımın yedek kulübesinin arkasında oluşturulan özel tribünde yerini alarak karşılaşmayı izledi.