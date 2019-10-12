Haberler » Spor » Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Desna Chernihiv'i 2-1 mağlup etti.

12.10.2019 19:34Futbol: Hazırlık maçı
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Desna Chernihiv'i 2-1 mağlup etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada, Regnum Carya Oteli'nin sahasında Ukrayna Premier Lig takımlarından Desna Chernhiv ile hazırlık maçında karşılaştı.
Antalyaspor, 13'üncü dakikada Bahadır Öztürk ve 65. dakikada Serdar Özkan'ın penaltıdan attığı golle mücadeleden 2-1 üstün ayrıldı.
Konuk ekibin golünü ise 47'nci dakikada Dmytro Khlyobas kaydetti.
Antalyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Regnum Carya, Antalyaspor, Ukrayna, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
20:06 Spor toto ümitler mix 1'inci lig ilk etap ilk gün lideri kocaeli bbsk
20:04 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
20:04 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
19:58 Konyaspor özel maçta Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti
20:02 Türkiye serbest güreş 1'inci lig 2'nci hafta maçları yapıldı
20:00 PSG, Türkiye'deki 7. akademisini açtı
19:57 Gelecek koleji çukurova basketbol - hatay bşb: 75-80
12.10.2019 20:22:28