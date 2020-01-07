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Futbol: Hazırlık maçı

Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor, hazırlık karşılaşmasında TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'yu 2-1 yendi.

07.01.2020 18:12 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:12 Futbol: Hazırlık maçı
Devre arası kampını 'da sürdüren Süper Lig takımlarından İttifak Holding , hazırlık karşılaşmasında TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'yu 2-1 yendi.
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren İttifak Holding Konyaspor, kamp yaptığı otelin sahasında oynanan karşılaşmaya, Serkan Kırıntılı, Opanasenko, Ali Turan, Uğur Demirok, Zuta, Hadziahmetovic, Volkan Fındıklı, Ali Karakaya, Shengelia, Miya ve Bajic ilk 11'i ile çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, İttifak Holding Konyaspor'dan Shengelia'nın 14. dakikada ve Altonordu'dan Ali Mert Aydın'ın 18. dakikada attığı gollerle 1-1 sona erdi.
Konya ekibi, Daci'nin 70. dakikada attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Yeşil-beyazlı ekip, Antalya kampındaki ikinci maçını 9 Ocak Perşembe günü bir başka TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile oynayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, İttifak Holding, Konyaspor, Antalya, Spor

Kaynak: AA

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