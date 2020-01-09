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Futbol: Hazırlık maçı

Antalyaspor, devre arası kampındaki ilk hazırlık maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yendi.

09.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:44Futbol: Hazırlık maçı
, devre arası kampındaki ilk hazırlık maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yendi.
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Antalyaspor, kamp yaptığı otelin sahasında TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı.
Antalya ekibine galibiyeti getiren golleri 16 ve 20. dakikalarda Amilton, 43. dakikada Blanco ve 73. dakikada Mukairu attı.
Kırmızı-beyazlılar bu mücadelede sahaya, Ferhat, Bünyamin, Celustka, Chico, Kudriashov, Yekta, Ufuk, Amilton, Chahechouhe, Doğukan ve Gustavo ilk 11'iyle çıktı.

Erzurumspor Kulübü, Antalyaspor, Antalya, serik, Spor

Kaynak: AA

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