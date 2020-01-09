Futbol: Hazırlık maçı

Süper Lig'in ilk yarısını lider bitiren Demir Grup Sivasspor
, hazırlık maçında Almanya
temsilcisi Waldhof Mannheim
ile 2-2 berabere kaldı.
Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, özel maçta Waldhof Mannheim ile karşılaştı.
Müsabaka, takımların ilk yarıda attığı gollerle 2-2 berabere tamamlandı. Demir Grup Sivasspor'un gollerini Emre Kılınç (Penaltıdan) ve Mert Hakan Yandaş kaydetti. Waldhof Mannheim takımında ise Mounir Bouziane (2) fileleri havalandırdı.
Karşılaşmayı Demir Grup Sivassporlu taraftarlar da takip etti.