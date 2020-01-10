Trabzonspor, Partizan Tiran'ı 1-0 mağlup etti

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Trabzonspor , kamp yaptığı otelin sahasında Partizan Tiran ile karşılaştı. Bordo-mavili takım müsabakaya, Erce Kardeşler, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çöreki, Sosa, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Sturridge, Nwakaeme ve Sörloth ilk 11'iyle çıktı.

ANTALYA KAMPI TAMAMLANDI

Trabzonspor ilk yarıyı 23. dakikada Sturridge'in pasıyla topla buluşan Sörloth'un attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda başka gol olmayınca maç bordo-mavili ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmayı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da izledi. Antalya kampındaki son hazırlık maçını oynayan bordo-mavili ekip, yarın Trabzon'a dönecek.