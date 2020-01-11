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Futbol: Hazırlık maçı

İttifak Holding Konyaspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'u 2-0 yendi.

11.01.2020 18:36 | Son Güncelleme: 11.01.2020 18:36Futbol: Hazırlık maçı
İttifak Holding , hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi 'u 2-0 yendi.
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren İttifak Holding Konyaspor ile Bursaspor, Konya ekibinin kamp yaptığı otelin sahasında karşı karşıya geldi.
Konya ekibine galibiyeti getiren golleri 6. dakikada yeni transfer Thuram penaltıdan ve 87. dakikada Miya attı.
Müsabakada Konyaspor'un ilk 11'inde Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Anicic, Alper Uludağ, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Daci, Hadziahmetovic ve Thuram yer aldı.
Bursaspor ise bu mücadelede Çağlar Akbaba, İsmail Çokçalış, Sedat Dursun, Diarra, Onur Atasayar, Selçuk Şahin, Shehu, Burak Kapacak, Recep Aydın, Kubilay Kanatsızkuş ve Seleznov 11'iyle sahaya çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı gergin geçti. İki takım futbolcuları sert fauller sonrasında tartıştı. Oyuncuları sakinleştirmek için iki takımın teknik direktörleri Aykut Kocaman ve İbrahim Üzülmez de sahaya girdi.
Antalya kampındaki son hazırlık maçını oynayan İttifak Holding Konyaspor, bu akşam Konya'ya dönecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, İttifak Holding, Bursaspor, Konyaspor, Spor

Kaynak: AA

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