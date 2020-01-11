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Futbol: Hazırlık maçı

Medipol Başakşehir, hazırlık maçında İsviçre ekibi Young Boys'u 3-1 yendi.

11.01.2020 20:04 | Son Güncelleme: 11.01.2020 20:11Futbol: Hazırlık maçı
Medipol , hazırlık maçında ekibi Young Boys'u 3-1 yendi.
İkinci yarı hazırlıklarını 'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Medipol Başakşehir, kamp yaptığı otelin sahasında İsviçre ekibi ile karşı karşıya geldi.
Turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 10 ve 14. dakikalarda Demba Ba ile 70. dakikada Visca attı. Young Boys'un tek golü ise 90+1. dakikada penaltıdan Ngamaleu'dan geldi.
Medipol Başakşehir müsabakaya Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Elia, Demba Ba ve Crivelli ilk 11'iyle çıktı.
Karşılaşmayı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da izledi.
Antalya kampındaki son hazırlık maçını oynayan Medipol Başakşehir, 13 Ocak Pazartesi günü İstanbul'a dönecek.

Young Boys, Başakşehir, Antalya, İsviçre, Spor

Kaynak: AA

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