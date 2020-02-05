Haberler » Spor » Futbol: Hazırlık maçı - Spor

Futbol: Hazırlık maçı

Antalya'da oynanan hazırlık maçında Rusya 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Slovenya 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nı 2-1 yendi.

05.02.2020 15:01 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:03
Antalya'da oynanan hazırlık maçında 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nı 2-1 yendi.
Kamp çalışmalarını Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Rusya ve Slovenya'nın 17 yaş altı milli takımları Kaya Palazzo Sahası'nda karşı karşıya geldi.
İlk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanan müsabaka, ikinci yarıda Rusya'nın attığı golle 2-1 sona erdi.
İki takım 8 Şubat'ta tekrar hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmayı, Rusya Kadın A Milli Takımı Teknik Direktörü Elena Fomina da izledi.
Futbol: Hazırlık maçı

Slovenya, Futbol, Rusya, Spor

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
13:57  5 Şubat Laiklik ilkesinin kabulünün 83. yıl dönümü! Laiklik nedir? Atatürk'ün laiklikle ilgili sözleri...
13:51  Şans Topu ne zaman çekiliyor? 973. hafta Şans Topu sonucu
13:44  Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? 5 Şubat Sayısal Loto çekilişi (MPİ Canlı Çekiliş İzle)
5.02.2020 15:46:29