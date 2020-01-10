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Futbol: Hazırlık maçı - Aytemiz Alanyaspor: 1 - Göztepe: 0

Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında Göztepe'yi 1-0 yendi.

10.01.2020 19:55 | Son Güncelleme: 10.01.2020 19:58
Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında Göztepe'yi 1-0 yendi.
Devre arası kamp çalışmalarını 'da sürdüren iki Süper Lig ekibi Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde, Aytemiz Alanyaspor'un kamp yaptığı otelin sahasında karşı karşıya geldi.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 38. dakikada Junior Fernandes attı.
İkinci yarısı oldukça gergin geçen maçta iki takımın futbolcuları zaman zaman sert şekilde tartıştı.
Alanya ekibinin teknik direktörü Erol Bulut, takımını sahaya, Marafona, Wanderson, Tzavellas, Welinton, Umut Güneş, Kaan Kanak, Musa Çağıran, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Djalma Campos, Junior Fernandes, ilk 11'iyle sahaya sürdü.
Sarı-kırmızılı ekipte ise teknik direktör İlhan Palut, Beto, Berkan Emir, Hakan Çinemre, Wallace Reis, Gassama, Borges, Soner Aydoğdu, Mossoro, Butahan Kırdaroğlu, Serdar Gürler ve Jerome ilk 11'ine şans verdi.
Futbol: Hazırlık maçı - Aytemiz Alanyaspor: 1 - Göztepe: 0

Aytemiz Alanyaspor, Antalya, Futbol, Güncel

Kaynak: AA


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