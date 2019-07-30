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Futbol: Hazırlık maçı - Çaykur Rizespor: 2 - Antalyaspor: 2

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile Antalyaspor, hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

30.07.2019 20:17
Futbol: Hazırlık maçı - Çaykur Rizespor: 2 - Antalyaspor: 2
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile Antalyaspor, hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçının üçüncü dakikasında Paul Omo Mukairu'nun golü ile Antalyaspor 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın 10. dakikasında Mustafa El Kabir, 23. dakikada ise Samudio'nun golleri ile Çaykur Rizespor durumu 2-1 yaptı.
Antalyaspor'un oyuncusu Chico'nun 38. dakikada attığı golle ilk yarı 2-2 berabere bitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmayınca maç 2-2 tamamlandı.

Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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