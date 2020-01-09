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Futbol: Hazırlık maçı: Medipol Başakşehir: 0 -Fortuna Sittard: 3

Medipol Başakşehir, devre arası kampındaki ilk hazırlık maçında Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a 3-0 yenildi.

09.01.2020 20:05 | Son Güncelleme: 09.01.2020 20:08
Medipol , devre arası kampındaki ilk hazırlık maçında ekibi Fortuna Sittard'a 3-0 yenildi.
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Medipol Başakşehir, Hollanda 1. Ligi ekibi ile karşılaştı.
Turuncu-lacivertli takım bu mücadelede sahaya, Volkan Babacan, Uğur Uçar, Vieira, Aziz Eraltay, Mahmut Tekdemir, Gökhan İnler, Berkay Özcan, Kerim Frei, Aleksic, Robinho ve Gulbrandsen ilk 11'iyle çıktı.
Hollanda ekibine galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Ninaj, 46. dakikada Ciss ve 51. dakikada Diemers attı.
Karşılaşmanın bir bölümünü A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve yardımcısı Bayram Bektaş da izledi.
Medipol Başakşehir, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçını 11 Ocak Cumartesi günü İsviçre ekibi Young Boys ile oynayacak.
Futbol: Hazırlık maçı: Medipol Başakşehir: 0 -Fortuna Sittard: 3

Başakşehir, Hollanda, Futbol, Güncel

Kaynak: AA


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