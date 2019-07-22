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Futbol: Hazırlık maçı - Trabzonspor: 0 - Haladas Szombathely: 0 - GREIN

Trabzonspor, Avusturya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Macaristan'ın 2. Lig ekiplerinden Szombathely Haladas ile golsüz berabere kaldı.

22.07.2019 21:52
Trabzonspor, Avusturya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Macaristan'ın 2. Lig ekiplerinden Szombathely Haladas ile golsüz berabere kaldı.
Genç oyunculardan kurulu bir kadroyla ilk karşılaşmasına çıkan bordo-mavili takımda ikinci yarı yeni transferler Avdijaj ve Andjusic de forma giydi.
Maçı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyesi Özer Bayraktar'ın yanı sıra çok sayıda gurbetçi taraftar da izledi.
İkinci maç yarın
Trabzonspor, Avusturya kampında ikinci hazırlık maçını yarın oynayacak.
Bordo-mavililer, kampın 4. gününde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman takımı ile karşılaşacak. Futbol: Hazırlık maçı - Trabzonspor: 0 - Haladas Szombathely: 0 - GREIN
Kaynak: AA
Szombathely, Trabzonspor, Macaristan, Avusturya, Güncel

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