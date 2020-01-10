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Futbol: Hazırlık maçı - Trabzonspor: 1 -Partizan Tiran: 0

Trabzonspor, devre arası kampındaki ikinci hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Partizan Tiran'ı 1-0 yendi.

10.01.2020 18:18 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:22
, devre arası kampındaki ikinci hazırlık maçında ekibi 'ı 1-0 yendi.
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Trabzonspor, kamp yaptığı otelin sahasında Partizan Tiran ile karşılaştı.
Bordo-mavili takımın teknik direktörü Hüseyin Çimşir, takımını sahaya, Erce Kardeşler, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çöreki, Sosa, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Sturridge, Nwakaeme ve Sörloth ilk 11'iyle sahaya sürdü.
Trabzonspor ilk yarıyı 23. dakikada Sturridge'in pasıyla topla buluşan Sörloth'un attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda başka gol olmadı ve mücadele bordo-mavili ekibin 1-0'lık galibiyetiyle bitti.
Karadeniz ekibi, ikinci yarıda genç oyuncularını sahaya sürdü.
Karşılaşmayı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da izledi.
Antalya kampındaki son hazırlık maçını oynayan bordo-mavili takım, yarın Trabzon'a dönecek.
Futbol: Hazırlık maçı - Trabzonspor: 1 -Partizan Tiran: 0

Trabzonspor, Arnavutluk, Partizan, Tiran, Güncel

Kaynak: AA


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