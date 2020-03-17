Futbol için kritik toplantı 14.00’da başlayacak
12 Haziran'da İtalya-Türkiye maçıyla başlayacak olan EURO 2020 ile 30 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak Şampiyonlar Ligi finalinin akıbeti de bu toplantıda netleşecek.
17.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:34
12 Haziran'da İtalya- Türkiye maçıyla başlayacak olan EURO 2020 ile 30 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak Şampiyonlar Ligi finalinin akıbeti de bu toplantıda netleşecek.
Kaynak: Dunya.com
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