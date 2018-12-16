Futbol: Kadınlar 1. Ligi

Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Kadınlar 1. Ligi'nde Kireçburnuspor, deplasmanda karşılaştığı Hakkarigücü'nü 3-2 mağlup etti.
Ligin 7. haftasında Merzan Futbol Sahası'nda oynanan müsabaka çekişmeli geçti. Zaman zaman gergin anların yaşandığı maçta, Kireçburnuspor, Hakkarigücü'nü 3-2 yenerek, 3 puanın sahibi oldu.
Tribünü doldurarak maç boyunca takıma destek olan Hakkarili taraftarlar arasında yöresel kıyafetli bir futbolsever, renkli görüntü oluşturdu.
Yöresel kıyafetle maçı takip eden Ali Taş
(59), her hafta maçı izlemeye geldiğini belirterek, futbolu sevdiğini ve takıma her zaman destek çıkacağını söyledi.
Vali de tribündeydi
Maçı izleyenler arasında Hakkari Valisi İdris Akbıyık da yer aldı. Devre arasında sahayı gezen Vali Akbıyık, bu sırada penaltı kullandı, çocuklarla sohbet edip kitap dağıttı.
Karşılaşmayı, Akbıyık'ın yanı sıra 3. Piyade
Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim
, Dağ ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztük, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal da izledi.
Türkiye Futbol Federasyonu,Futbol
16 Aralık 2018 Pazar 15:15