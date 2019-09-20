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Futbol: Kadınlar 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu

Kadınlar 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Turu'nda mücadele edecek Türk Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

20.09.2019 15:04Futbol: Kadınlar 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu
Kadınlar 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Turu'nda mücadele edecek Türk Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27 Eylül-9 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek eleme turu müsabakalarında mücadele edecek milli takımın aday kadrosu belli oldu.
Aday kadroya davet edilen oyuncular, 27 Eylül Cuma günü Antalya The Sense DeLuxe Hotel'de toplanacak.
Suat Okyar'ın teknik direktörlüğünü yaptığı 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:
Kaleciler: Senem Pınar Özer (Beşiktaş), Sude Nur Sözüdoğru (Horozkentspor), Ebrar Say (Erzincan Gençler Gücü)
Defans: Dilan Yeşim Taşkın (SV Horn), Didem Dülber (Fomget Gençlik ve Spor ), Raziye Kabak (Horozkentspor), Ferda İpek Çevik (Ataşehir Belediyespor), Havane Dilbe (Horozkentspor), Kevser Kartal (1207 Antalya Spor Kadın Futbol Kulübü), Dilan Bora (Fomget Gençlik ve Spor), Yasemin Başol ( Karadeniz Ereğli Genç Yıldız Spor)
Orta Saha: Semanur Özçetin (Horozkentspor), Büşra Kuru (1. FFC Niederkirchen 08), Cansu Gürel (Konak Belediyespor), Elif Keskin (Beşiktaş), Rabiya İsgi (Horozkentspor), Leyla İlter (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Gülsüm Aygün (Pendik Çamlıkspor), Özge Tosun (Horozkentspor)
Forvet: Selin Türkoğlu (Karadeniz Ereğli Belediyespor), Şehriban Dülek (Pendik Çamlıkspor), Melike Öztürk (İncirliova Belediyespor)

A Milli Futbol Takımı, Karadeniz, Avrupa, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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