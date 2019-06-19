Futbol: Kadınlar 3. Ligi

Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Kayseri
Gençler Birliği, yükselme maçları sonunda 2. lige yükseldi.
Kayseri Gençler Birliği, Kadir Has
Stadyumu'nda oynadığı son yükselme maçında Dudullu
'ya 2-0 yenildi.
Bu skora göre yükselme maçlarında 9 puan toplayan Kayseri Gençler Birliği bir üst lige yükseldi.
Öte yandan karşılaşma öncesinde teknik heyet ve oyunculara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Musa Soykarcı tarafından madalyaları verildi.